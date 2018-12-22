12-летний мальчик спасся от вологодского педофила

СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-22T15:13:17+03:00

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12-летнего школьника присмотрел себе в социальной сети молодой педофил. 31-летний мужчина познакомился с ребенком через «VK», «втерся» в доверие и узнал его домашний адрес. Новый знакомый представился парнишке футбольным тренером и, как бы между прочим, пригласил к себе домой заполнить анкету. В квартире взрослый устроили гостю медосмотр и предложил заняться сексом. Парнишка сначала остолбенел, а когда приставания стали вполне реальные, вырвался и убежал.

Испуганный ребенок вырвался на улицу и тут же позвонил маме. Женщина заявила о случившемся в полицию.

В горсуде мужчина отказался рассказывать о ЧП, но в вину свою признал полностью. За насильственные действия в отношении несовершеннолетнего ему дали 7,5 лет «строгача».