Пожилой вологжанин ушел из жизни во время шопинга в «Мармеладе»
Пенсионер умер до приезда врачей
Выясняются причины гибели человека в ТЦФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
64-летний мужчина не смог вынести очередного похода за покупками. В крупном торговом комплексе на Пошехонском шоссе ему стало плохо. Срочно в ТРЦ «Мармедад» родственники вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось. Когда приехали медики, было уже слишком поздно.
Полиция также приехала на место ЧП, и эксперты осмотрели тело. Они зафиксировали, что следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас выясняются причины гибели человека.
По предварительной версии, у пенсионера не выдержало сердце.