2018-12-22T14:35:13+03:00
Происшествия

Пожилой вологжанин ушел из жизни во время шопинга в «Мармеладе»

Пенсионер умер до приезда врачей
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Выясняются причины гибели человека в ТЦВыясняются причины гибели человека в ТЦФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

64-летний мужчина не смог вынести очередного похода за покупками. В крупном торговом комплексе на Пошехонском шоссе ему стало плохо. Срочно в ТРЦ «Мармедад» родственники вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось. Когда приехали медики, было уже слишком поздно.

Полиция также приехала на место ЧП, и эксперты осмотрели тело. Они зафиксировали, что следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас выясняются причины гибели человека.

По предварительной версии, у пенсионера не выдержало сердце.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24