Пожилой вологжанин ушел из жизни во время шопинга в «Мармеладе»

СЕГОДНЯ 14:34 2018-12-22T14:35:13+03:00

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64-летний мужчина не смог вынести очередного похода за покупками. В крупном торговом комплексе на Пошехонском шоссе ему стало плохо. Срочно в ТРЦ «Мармедад» родственники вызвали скорую помощь, однако спасти его не удалось. Когда приехали медики, было уже слишком поздно.

Полиция также приехала на место ЧП, и эксперты осмотрели тело. Они зафиксировали, что следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас выясняются причины гибели человека.

По предварительной версии, у пенсионера не выдержало сердце.