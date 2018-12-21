2018-12-21T18:28:46+03:00
Происшествия

На 7 с половиной лет в колонию отправил вологодского педофила суд Вологды

Мужчина представился тренером и заманил мальчика в свое логово
Иван Чухнин
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Как сообщает прокуратура Вологды, 31-летний вологжанин обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении мальчика.

Летом 2018 года извращенец через социальную сеть «ВКонтакте» искал мальчиков 11-13 лет. Делал это он для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

В сети он нашел мальчика Федора, 2006 года рождения. На страничке были его фотографии и данные о месте жительства.

В начале сентября 2018 года мужчина, под предлогом записать школьника в футбольный клуб, где он, якобы, является тренером, заманил подростка к себе в квартиру. Это было необходимо "для заполнения анкеты". После этого извращенец устроил «медосмотр». А потом - после "исследования" тела руками, предложил вступить с ним в половую связь.

Школьник был в ступоре от предложения. Тогда "тренер" применил физическую силу: повалил мальчика на диван и начал к нему грязно приставать.

Однако школьник сумел вырваться из рук похотливого взрослого и сбежать из квартиры. На улице парень по телефону рассказал все матери, та незамедлительно вызвала полицию.

В суде педофил полностью признал вину полностью, отказавшись от дачи показаний.

Вологодский городской суд вынес суровый приговор. С учетом мнения прокуратуры и ряда смягчающих обстоятельств ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без применения дополнительного наказания.

Об этом сообщает городская прокуратура. Приговор в законную силу еще не вступил.

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