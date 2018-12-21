Молодая череповчанка варила «крокодила»

СЕГОДНЯ 17:44 2018-12-21T17:44:29+03:00

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Соседи на улице Парковой сообщили в полицию, что в доме готовят наркотики. Полиция разработала спецоперацию и задержала 29-летнюю хозяйку наркопритона. С ней были задержаны еще двое молодых людей 35 и 36 лет. Когда сотрудники осмотрели квартиру и вещи подозреваемых, то обнаружили шприцы с буро красным веществом, которое также было разведено рядом в стеклянной баночке. Часть порошка также осталась на дне тарелки. Всё собранное вещество было отправлено криминалистам. Эксперты выяснили, что в емкостях было около 0,5 грамма дезоморфина, в просторечьи его еще называют «крокодил».

На всех участников процесса возбуждены уголовные дела. За незаконное изготовление наркосодержащего вещества каждому из череповчан грозит до 3 лет лишения свободы.