2018-12-21T17:44:29+03:00
Происшествия

Молодая череповчанка варила «крокодила»

Она готовила запрещенное вещество у себя на кухне
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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На всех участников процесса возбуждены уголовные делаНа всех участников процесса возбуждены уголовные делаФото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Соседи на улице Парковой сообщили в полицию, что в доме готовят наркотики. Полиция разработала спецоперацию и задержала 29-летнюю хозяйку наркопритона. С ней были задержаны еще двое молодых людей 35 и 36 лет. Когда сотрудники осмотрели квартиру и вещи подозреваемых, то обнаружили шприцы с буро красным веществом, которое также было разведено рядом в стеклянной баночке. Часть порошка также осталась на дне тарелки. Всё собранное вещество было отправлено криминалистам. Эксперты выяснили, что в емкостях было около 0,5 грамма дезоморфина, в просторечьи его еще называют «крокодил».

На всех участников процесса возбуждены уголовные дела. За незаконное изготовление наркосодержащего вещества каждому из череповчан грозит до 3 лет лишения свободы.

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