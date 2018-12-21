30 вологжан пострадали из-за нарушения правил дорожного движения водителями автобусов

СЕГОДНЯ 16:05 2018-12-21T16:06:42+03:00

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Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, за 11 месяцев текущего года более 30 граждан получили травмы из-за нарушения правил дорожного движения водителями автобусов.

Основная причина – несоблюдение водителем условий, позволяющих обеспечивать безопасность пассажиров. Например, водитель, управляя автобусом, не снизил скорость перед пешеходным переходом. Ему пришлось применить экстренное торможение. В результате пассажир упал в салоне и получил травму.

Таких происшествий за 11месяцев зарегистрировано 28, в которых пострадали 32 вологжанина.

Сотрудниками Госавтоинспекции в период с 20 по 26 декабря проводится оперативно – профилактическое мероприятие «Автобус».

Повсеместно проводятся рейды. Инспекторы посредством скрытого надзора осуществят проверку соблюдения ПДД водителями общественного транспорта.

Совместно с сотрудниками госавтодорожного надзора будут проводиться проверки соблюдения руководителями автопредприятий требований законодательства при перевозке пассажиров и грузов.

За нарушения организаторам пассажирских перевозок грозят штрафы, а также внеплановые проверки.

Например, за осуществление выпуска транспортного средства, не прошедшего плановый технический осмотр, организации грозит штраф в размере 50 тысяч рублей.