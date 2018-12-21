2018-12-21T15:47:45+03:00
Экономика

На кону большие деньги: в Вологодской области посыпались жалобы на мусорного оператора

Иван Чухнин
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В Вологде прошло заседание комиссии по рассмотрению жалоб Вологодского УФАС России.

Сразу пять жалоб поступили в региональное УФАС на действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «Аквалайн». Три из них были рассмотрены сегодня.

Как сообщает пресс-служба УФАС, ООО «Тарнога-ЖилКомсерсис» и ООО «Титан» обратились с жалобами на действия ООО «Аквалайн» из-за торгов на оказание услуг по транспортированию ТКО на территории региона.

Во-первых, заявители усмотрели нарушение порядка организации и проведения торгов, в том числе на нарушение порядка подачи заявок на участие.

Организатор торгов, на их взгляд, не указал информацию о применяемом способе коммерческого учета объема или массы отходов при их транспортировании. Формирование цен на услуги по транспортировке ТКО выглядит непрозрачно.

Кроме того, заявители считают, что данные торги в форме электронного аукциона должны проводиться в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г.№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а не в на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», как это было сделано организатором торгов.

Комиссия Вологодского УФАС России недоумевает о правомерности объединения в один лот удаленных друг от друга территорий обслуживания.

Например, центральная часть города Вологды и Тарногский район объединены в один лот.

Это явно создает предпосылки для удорожания расходов на транспортировку и ограничение конкуренции.

Пока в заседании комиссии по рассмотрению жалоб был объявлен перерыв - до 24 декабря.

Всего на сегодняшний день в Вологодское УФАС России поступило пять жалоб. Правда, одна из них - от ООО «Управляющая компания «Вохтога», была отозвана.

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