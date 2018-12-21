В Вологде "Лада Веста" врезалась в "Киа"

СЕГОДНЯ 15:26 2018-12-21T15:26:45+03:00

Пострадала пассажирка одной из легковушек

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В Вологде произошла еще одна авария. ДТП случилось в четверг, 20 декабря, в 9:30, на перекрестке улицы Маршала Конева и Можайского шоссе.

Дорогу не поделили автомобили «Киа» под управлением 32-летнего водителя и «Лада Веста» с 34-летний мужчиной за рулем.

Пассажирка "Лады" сидевшая на переднем сидении, почувствовала себя плохо и обратилась в городскую больницу.

У нее диагностирован ушиб колена, женщине назначенго амбулаторное лечение. Обоим автомобилям требуется серьезной ремонт, сообщает отдел ГИБДД УМВД по Вологде.