В Вологде "Лада Веста" врезалась в "Киа"
Пострадала пассажирка одной из легковушек
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В Вологде произошла еще одна авария. ДТП случилось в четверг, 20 декабря, в 9:30, на перекрестке улицы Маршала Конева и Можайского шоссе.
Дорогу не поделили автомобили «Киа» под управлением 32-летнего водителя и «Лада Веста» с 34-летний мужчиной за рулем.
Пассажирка "Лады" сидевшая на переднем сидении, почувствовала себя плохо и обратилась в городскую больницу.
У нее диагностирован ушиб колена, женщине назначенго амбулаторное лечение. Обоим автомобилям требуется серьезной ремонт, сообщает отдел ГИБДД УМВД по Вологде.