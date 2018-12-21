В Вологде бесплатный каток зальют в Детском парке

СЕГОДНЯ 15:14 2018-12-21T15:15:08+03:00

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Определено место, где будет размещен бесплатный общественный каток. Он расположится в Детском парке - на площади Революции. Его площадь - около 900 кв. метров.

Заливка катка начнется утром в субботу, 22 декабря. А работу площадка со льдом начнет 28 декабря. Сейчас начали завозить снег для сооружения снежной «подушки».

"Для прочности необходимо сделать 5-7 слоев. Это будет происходить постепенно, чтобы лед успел застыть", - пояснил начальник Управления физкультуры и спорта Вологды Дмитрий Жиобакас.

Пока идут работы, проход по Детскому парку будет закрыт.