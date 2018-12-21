"Лада Калина" вылетела в кювет под Вологдой
Машиной управлял водитель без прав
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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ДТП под Вологдой произошло 20 декабря. В кювете старой Кубенской дороге оказалась легковушка.
Как сообщает ГИБДД области, авария случилась около 14:00 на въезде в поселок Фетинино. "Лада Калина" на 13-м километре автодороги Прилуки — Дубровское вылетела в кювет. По всей видимости, 34-летний мужчина не справился с управлением. У водителя - серьезная травма: ушиб головного мозга. Он был госпитализирован. Как выяснили сотрудники ГИБДД, вологжанин не имел прав на управление автомобилем.