2018-12-21T14:37:48+03:00
Происшествия

Под Вологдой сгорел цех металлообработки

На участке покраски металлоизделий загорелось топливо
Иван Чухнин
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В цехе произошла утечка дизельного топлива в покрасочной печи в поселке Васильевское Вологодского района. Оно воспламенилось. Это стало причиной крупного пожара 21 декабря. ЧП случилось в здании, принадлежащем предпринимателю и арендованом ООО «Невский комфорт».

Кирпичный цех металлообработки площадью 800 квадратных метров загорелся около полуночи. Возгорание прооизошло на участке покраски металлоизделий.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Выгорело около двух кубометров дизельного топлива. От высокой температуры пострадала печь и частично – продукция. Само здание закопчено.

В тушении участвовали семь единиц техники. Справиться с огнем пожарным удалось в третьем часу ночи. Ущерб пока не установлен.

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