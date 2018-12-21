В Вологде трое детей остались без крыши над головой из-за новогодней гирлянды

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-21T13:16:34+03:00

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Трое маленьких детей остались без дома и сейчас живут у бабушки. Пожар на Карла Маркаса, 123 б в Вологде произошел накануне днем. Мама успела собрать малышей, а папа вывел семью из квартиры. Как оказалось, в детской загорелась новогодняя гирлянда. Кто виноват - некачественный товар или проводка - еще предстоит выяснить полиции, а вологжанам срочно требуется помощь, чтобы вернуть детей домой.

Друзья и знакомые объявили срочный сбор. Нужна любая помощь: одежда, обувь, бытовая химия. В квартире все сгорело или пришло в негодность, ничего нет Рост старшего сына 140-146, размер обуви 32-33. 4-летняя малышка (рост 104, размер обуви 26), 4-летний мальчик (рост 98, размер обуви 23), мама 44-46, папа 48-50.

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