Из-за пожара в череповецком колледже эвакуировано 30 человек
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 10 часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дымовая завеса появилась в подвале технологического колледжа на проспекте Победы, 10. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 10 часов утра. Из здания было эвакуировано 30 учащихся.
Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, эвакуация проведена вовремя, пострадавших нет. Возгорание в подвале здания было ликвидировано, а через полчаса все студенты приступили к учебе.
О причинах ЧП на данный момент информации нет.