2018-12-21T12:53:59+03:00
Происшествия

Из-за пожара в череповецком колледже эвакуировано 30 человек

АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 10 часовСигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 10 часовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дымовая завеса появилась в подвале технологического колледжа на проспекте Победы, 10. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 10 часов утра. Из здания было эвакуировано 30 учащихся.

Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, эвакуация проведена вовремя, пострадавших нет. Возгорание в подвале здания было ликвидировано, а через полчаса все студенты приступили к учебе.

О причинах ЧП на данный момент информации нет.

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