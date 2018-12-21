2018-12-21T12:30:50+03:00
Происшествия

Хитрый вологжанин попытался выйти из магазина в неоплаченной обуви

Новенькие зимние ботинки выглядели настолько эффектно, что сразу бросились в глаза кассиру
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Такая обувь вологжанину не подошлаТакая обувь вологжанину не подошлаФото: Наталия НЕЧАЕВА
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Бесплатно приодеться решил к новому году решил один из вологжан в торговом центре на Окружном шоссе. Он зашел на обувной отдел и примерил новенькие зимние ботинки. Свои как-то рядом уже не смотрелись, и покупатель скромненько задвинул их под прилавок. Затем мужчина направился мимо кассы прямо к выходу. Однако обновка выглядела настолько эффектно, что кассир заподозрила кражу и нажала на тревожную кнопку.

Охрана задержала 27-летнего уроженца города Вологды и проводила в ближайший отдел полиции. Также происшествие зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Как выяснилось, кроме ботинок молодой человек прохватил еще и перчатки.

Общий ущерб от его действий составил 1 600 рублей. Сотрудники УМВД выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

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