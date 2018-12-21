2018-12-21T11:26:27+03:00
Происшествия

Вологжанин пытавшийся убить инвалида пойдет под суд

Сейчас любитель выпить заключен под стражу, а дело передано на рассмотрение в прокуратуру
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Прямо в магазине совершено нападение на беспомощного человекаПрямо в магазине совершено нападение на беспомощного человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пьяный житель посылка Молочное набросился с ножом на инвалида-колясочника, он ударил его ножом по голове, лицу и шее не менее 10 раз. Криминальный инцидент произошел прямо в магазине на глазах односельчан. Свидетели происшествия схватили агрессора и вызвали полицию.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Вологодской области, сейчас расследование по покушению на убийство завершено. Собраны доказательства, что 16 июля в половину четвертого дня инвалид-колясочник находился в беспомощном состоянии. По данным следствия, с потерпевшим мужчина знаком не был и действовал беспричинно из хулиганских побуждений. Сейчас он заключен под стражу, а дело передано в прокуратуру.

После утверждения обвинительного заключения материалы будут рассмотрены в Вологодском городском суде.

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