В Вологде пожар в детской тушили в 12 пожарных машин

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-21T11:04:52+03:00

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Детская комната загорелась в двухкомнатной квартире на Карла Маркса. Накануне, 20 декабря, около трех часов дня вызов поступил из дома № 123 Б. Когда прибыли пожарные семья из 6 человек успела спастись из огня, но трое детей остались без одежды, обуви, игрушек и постельных принадлежностей. Вологжане до сих пор не могут отойти от шока. 31-летний папа делает все возможное, но на его плечах сейчас, как сообщили из ГУ МЧС, 10 квадратных метров полностью обгоревшей детской. По официальным сводкам, здание обслуживает УК «Стройтехник», полностью повреждена внутренняя отделка квартиры. На первом этаже многоэтажки закопчен весь подъезд. Ущерб от возгорания составил около 200 тысяч рублей. На месте ЧП работали 12 пожарных машин и 25 огнеборцев.

В соцсетях вологжане объявили сбор для пострадавшей семьи. Квартира требует ремонта, 4-летних близняшек, девочку и мальчика, и 8-летнего сына нужно срочно вернуть домой.