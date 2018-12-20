Изменился график выплаты январской пенсии в Вологодской области

20 Дек. 15:57 2018-12-20T15:57:49+03:00

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В связи с новогодними праздниками январские пенсии, получаемые через почтовые отделения, будут выплачены в следующие сроки:

в Вологде:

- 4 января – за 4 и 6 января

- 5 января – за 5 и 7 января

В Череповце:

- 3 января – за 5 января;

- 4 января – за 4 и 6 января;

- 5 января – за 7 января.

С 8 января пенсии в Вологде и Череповце будут выплачиваться в соответствии с установленными графиками.

В районных центрах:

- 3 января – за 4 и 5 января;

- 4 января – за 4, 6, 7, 8 января;

- 5 января – за 5, 6, 7, 8 января;

- 8 января – за 8 января.

С 9 января пенсии будут выплачиваться по обычному графику.

В остальных населенных пунктах (в зависимости от режимов работы почтовых отделений):

- 3 января – за 4, 5, 6, 7 января;

- 4 января – за 4, 5, 6, 7, 8 января;

- 5 января – за 5 7, 8, 9 января;

- 8 января – за 8, 9 января.

С 9 (10) января пенсии будут выплачиваться по обычному графику.

В кредитные организации области январские пенсии будут перечислены 29 декабря 2018 года (за 10, 12 и 15 января). Пенсии за 21 января перечислят 21 января.

Добавим, что январские пенсии неработающим пенсионерам будут выплачены с учетом индексации на 7,05% (исходя из стоимости пенсионного балла 87 руб. 24 коп. и размера фиксированной выплаты к пенсии 5 334 руб. 19 коп.)

Неработающим пенсионерам, которые живут в сельской местности и имеют не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, январские пенсии будут перечислены с учетом увеличенной на 25% фиксированной выплаты к пенсии.