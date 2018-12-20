На вологодской трассе фура врезалась в трактор

20 Дек. 15:07 2018-12-20T15:51:57+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП с пожаром произошло на одной из вологодских трасс. Там грузовик врезался в трактор.

ЧП случилось в Устюженском районе на 230 км автодороги Вологда -Тихвин 20 декабря утром, около 7:15. Об этом сообщает УМВД по Вологодской области.

По предварительной информации, за рулем фуры находился 60-летний житель Тверской области. Большегруз «Фрейтлайнер» врезался в трактор «Беларус», которым управлял мужчина 40 лет. Он двигался в попутном направлении.

Обе машины оказались в кювете, начался пожар. Возгорание водителям удалось ликвидировать. Тракторист получил черепно-мозговую травму, он был госпитализирован.

<table style="clear: both" class="AImage img_center" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" align="center">

<tr>

<td bgcolor="#ffffff" align="center" >

<table width="1" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0">

<tr>

<td>

<img src="http://www.kp.ru/share/i/4/1619458/big.png" width="635" border="1" alt="материалы пресс-служб" title="-"/>

</td>

</tr>

<tr>

<td class="article-photo">

- <br />Фото: материалы пресс-служб

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>