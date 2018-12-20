На вологодской трассе фура врезалась в трактор
ДТП с пожаром произошло на одной из вологодских трасс. Там грузовик врезался в трактор.
ЧП случилось в Устюженском районе на 230 км автодороги Вологда -Тихвин 20 декабря утром, около 7:15. Об этом сообщает УМВД по Вологодской области.
По предварительной информации, за рулем фуры находился 60-летний житель Тверской области. Большегруз «Фрейтлайнер» врезался в трактор «Беларус», которым управлял мужчина 40 лет. Он двигался в попутном направлении.
Обе машины оказались в кювете, начался пожар. Возгорание водителям удалось ликвидировать. Тракторист получил черепно-мозговую травму, он был госпитализирован.
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- <br />Фото: материалы пресс-служб
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