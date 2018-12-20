Белый «Лексус» арестовали за долги у директора череповецкой фирмы

20 Дек. 12:49 2018-12-20T12:49:32+03:00

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Прямо из автосервиса забрали белый «Лексус» предпринимателя из города металлургов. Его предприятие задолжало коллегам порядка 1,8 миллионов рублей. Судебные приставы выяснили, что должнику принадлежит дорогостоящая иномарка. Машину объявили в розыск и около года «вычисляли» ее местонахождение. В зону видимости автомобиль попал, когда потребовался ремонт.

После ареста у должника есть 10 дней, чтобы полностью рассчитаться. Если же у частника не получится выкупить шикарное авто, то оно пройдет с молодка. По предварительной оценке его стоимость – 2 миллиона рублей.