Белый «Лексус» арестовали за долги у директора череповецкой фирмы
Общая сумма долга около 1,8 миллиона рублей
По предварительной оценке его стоимость – 2 миллиона рублейФото: УФССП по Вологодской области
Изменить размер текста:
Прямо из автосервиса забрали белый «Лексус» предпринимателя из города металлургов. Его предприятие задолжало коллегам порядка 1,8 миллионов рублей. Судебные приставы выяснили, что должнику принадлежит дорогостоящая иномарка. Машину объявили в розыск и около года «вычисляли» ее местонахождение. В зону видимости автомобиль попал, когда потребовался ремонт.
После ареста у должника есть 10 дней, чтобы полностью рассчитаться. Если же у частника не получится выкупить шикарное авто, то оно пройдет с молодка. По предварительной оценке его стоимость – 2 миллиона рублей.