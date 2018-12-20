2018-12-20T12:14:02+03:00
Происшествия

В Вологде пасынок поджог квартиру с отчимом

Он остался недоволен, что его не пустили домой
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Материалы уголовного дела переданы в судМатериалы уголовного дела переданы в судФото: Евгения ГУСЕВА
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Криминальный инцидент между родственнками произошел 4 марта. Молодой человек вернулся поздно вечером пьяный, а 59-летний родитель отказался пустить его домой. 34-летний вологжанин стал возмущаться, и мужчины поссорились. В отместку пасынок, когда его отчим заснул, поджег дверь квартиры и ушел.

В областном следственном управлении СК РФ рассказали корреспонденту «Комсомолки», что пламя должно было распространиться по всей квартире. Однако человек успел проснуться и выйти на балкон, чтобы вызвать пожарных. Огонь огнеборцы потушили, но вся прихожая выгорела, а стены закопчены по всей площади помещения. По предварительным данным сумма ущерба около 140 тысяч рублей.

Расследование о покушении на убийство отчима общеопасным способом и уничтожении его имущества окончено, а материалы уголовного дела переданы в суд.

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