В Вологде пасынок поджог квартиру с отчимом
Криминальный инцидент между родственнками произошел 4 марта. Молодой человек вернулся поздно вечером пьяный, а 59-летний родитель отказался пустить его домой. 34-летний вологжанин стал возмущаться, и мужчины поссорились. В отместку пасынок, когда его отчим заснул, поджег дверь квартиры и ушел.
В областном следственном управлении СК РФ рассказали корреспонденту «Комсомолки», что пламя должно было распространиться по всей квартире. Однако человек успел проснуться и выйти на балкон, чтобы вызвать пожарных. Огонь огнеборцы потушили, но вся прихожая выгорела, а стены закопчены по всей площади помещения. По предварительным данным сумма ущерба около 140 тысяч рублей.
Расследование о покушении на убийство отчима общеопасным способом и уничтожении его имущества окончено, а материалы уголовного дела переданы в суд.