Двое мужчин сгорели из-за обогревателя в Шекснинском районе
Трагедия произошла минувшей ночью
Сгорел 1-этажный рубленный дом с хозяйственным дворомФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Деревянный одноэтажный дом сгорел в ночь со среды на четверг. Как рассказали в ГУ МЧС по Вологодской области, вызов на пульт дежурного поступил в 23 часа 43 минуты. Когда приехали 3 спецсостава и 7 человек личного состава дом горел уже открытым пламенем. Потушить бушующий огонь удалось за полчаса – к 00:11
При разборе завалов около 3 утра спасатели обнаружили трупы 50-летнего хозяина жилья и его 48-летнего знакомого. По предварительной версии, причиной пожара стал неисправный обогреватель.