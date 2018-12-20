17-летний подросток из Бабушкинского района попался на краже ружья

СЕГОДНЯ 11:10 2018-12-20T11:10:17+03:00

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Молодой любитель оружия не смог удержаться, чтобы не забрать с собой чужой огнестрел. В мае он проходил практику на одной из баз Бабушкинского района. У частного предпринимателя он заметил оружие и забрал его домой.

В областном следственном комитете СУ РФ прокомментировали, что украденное имущество молодой человек хранил у себя дома. Самодельное нарезное оружие калибра 7,62 полицейские нашли при осмотре жилья подростка.

По решению районного суда ему дали 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно.