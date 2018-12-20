Проблемный долгострой Череповца пообещали сдать в следующем году

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-20T10:55:24+03:00

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114-тиквартирный дом на улице Наседкина в городе металлургов числится в списке долгостроев. 108 человек несколько лет ждут жилья. Накануне, 19 декабря, прошел инвестсовет в Вологде. В ходе встречи намерение достроить проблемное жилье подтвердила компания «Премьер Ойл». Как подтвердили в пресс-службе губернатора, планируемый срок обеспечения прав пострадавших участников – 31 августа 2019 года.

В протоколе зафиксировали, что после завершения строительства инвестор получит больше 15 тысяч квадратных метров под возведение коммерческих объектов. Мэрия города подтвердила взятые на себя обязательства, а департамент строительства – достаточный профессионализм инвестора. Все условия договора зафиксированы в протоколе.

«Всего в этом году в рамках инвестиционных советов мы рассмотрели 11 проблемных объектов в Вологде, Череповце, Вологодском и Шекснинском районах, по которым зарегистрировано 342 договора долевого строительства. А это значит, что сотни вологодских семей смогли найти выход из тупиковой ситуации», — рассказал об итогах работы Олег Кувшинников.