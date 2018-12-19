В Прилуках на автобусной остановке до смерти забили вологжанина

19 Дек. 18:01 2018-12-19T18:01:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Архангелогородец расправился с одним из местных жителей на автобусной остановке в Вологде. Трагедия произошла в Прилуках, когда 35-летний мужчина выпивал недалеко от Спаса-Прилуцкого монастыря. Как пояснили в областном следственном комитете СУ РФ, житель Котласа послал за выпивкой одного из знакомых, второй собутыльник остался с ним ждать приятеля. Однако новый знакомый долго не возвращался из магазина, и тогда случайные приятели пошли к нему на встречу. Подождав «гонца» немного на остановке, мужчина заподозрил, что его обокрали. Рассердившись он до смерти забил 44-летнего вологжанина.

Сейчас расследование закончено и материалы дела направлены в суд. За убийство житель Архангельской области может получить до 15 лет лишения свободы.