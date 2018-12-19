Череповчанин с тяжелыми травмами попал после драки в больницу

19 Дек. 17:45 2018-12-19T17:45:09+03:00

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Открытый перелом правой височной кости, рубленая рана головы и ушиб головного мозга. Криминальную травму он получил в уличной драке. Свидетели жестокого избиения рассказали, что ЧП произошло на улице Наседкина. 35-летний мужчина был найден и опрошен в отделе полиции. Он признался, что конфликт возник на бытовой почве из-за женщин.

Выживет ли пострадавший на данный момент не известно. По сообщению 1 ОП в городе металлургов, подозреваемый задержан и подвергается уголовному преследованию. Ему вменяется причинение тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.