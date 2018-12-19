Школьник из Вологды обокрал родных одноклассника

19 Дек. 17:09 2018-12-19T17:09:51+03:00

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В ноябре у вологодской семьи пропала крупная сумма денег. Как установили следователи, взлома в квартире не было, а дверь кто-то открыл ключами. Вскоре выяснилось, что ребенок потерял в гардеробе свою связку. Вскоре нашелся и «друг», который подобрал пропажу и решил воспользоваться случаем.

Зная, где живет его одноклассник, мальчишка проник в квартиру и украл жесткий диск со 100 тысячами рублей. Когда подростка нашла полиция, он уже успел потратить 50 тысяч, остальные деньги были возвращены хозяевам.

Следственным управлением СК РФ по Вологодской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.