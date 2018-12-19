Министр Владимир Колокольцев наградил вологодских полицейских за спасение подростка

19 Дек. 15:54 2018-12-19T15:55:16+03:00

Мальчик провалился под лед в ста метрах от берега

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Владимир Колокольцев подписал Приказ о награждении сотрудников вологодских полицейских. Медалью МВД России «За смелость во имя спасения» награждены старший участковый уполномоченный майор полиции Алексей Шестериков, дознаватель лейтенант полиции Сергей Святов и водитель автомобиля группы тылового обеспечения Николай Спиридонов.

Сотрудникам ДПС майору полиции Алекскею Голубкову и старшему лейтенанту полиции Андрею Соловьеву объявлена благодарность Министра. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, трагедия едва не произошла в селе Устье Вологодской области. Подросток вышел на первый лед реки Кубены и едва не погиб, провалившись в ста метрах от берега.

Алексей Шестериков сам оказался в полынье, чтобы поддержать на плаву обессилевшего мальчика. Сергей Святов и Николай Спиридонов помогли поднять его в лодку, где быстро переодели его в сухую теплую одежду.

Тем временем на второй лодке подошли к месту ЧП майор полиции Алексей Голубков и старший лейтенант полиции Андрей Соловьев.

Они посадили ребенка с лодку и перевезли на берег, где передали медицинским работникам.

Жизнь ребенка была спасена только благодаря своевременным и решительным действиям.