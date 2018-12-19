В Череповце на Архангельской улице сгорела «Газель»
ЧП произошло около 7 часов утра
Фото из архиваФото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:
Сегодня, 19 декабря, в одном из череповецких дворов вспыхнула грузовая «Газель». Машина была припаркована на улице Архангельской у дома № 64. Сообщение на пульт дежурного поступило в 6 часов 47 минут. На тушение выехали 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава и через 7 минут они были на месте.
В итоге полностью обгорело лакокрасочное покрытие, выгорел моторный отсек, внутренняя отделка и колеса автомобиля.
Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.