2018-12-19T15:35:07+03:00
Общество

В Череповце на Архангельской улице сгорела «Газель»

ЧП произошло около 7 часов утра
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото из архиваФото из архиваФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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Сегодня, 19 декабря, в одном из череповецких дворов вспыхнула грузовая «Газель». Машина была припаркована на улице Архангельской у дома № 64. Сообщение на пульт дежурного поступило в 6 часов 47 минут. На тушение выехали 2 единицы спецтехники и 8 человек личного состава и через 7 минут они были на месте.

В итоге полностью обгорело лакокрасочное покрытие, выгорел моторный отсек, внутренняя отделка и колеса автомобиля.

Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

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