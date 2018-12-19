В Вологодской области утвердили предельные тарифы на вывоз мусора

19 Дек. 12:26 2018-12-19T17:24:48+03:00

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Предельные размеры выплат утвердил департамент топливно-энергетического комплекса. Тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года для всей Западной зоны региона, в том числе для Череповца. Изменения связаны с переработкой отходов ТБО. Теперь ими будут заниматься отдельные организации.

При подсчете определили, что больше всего мусорят в городах. Здесь на человека приходится 338 килограммов мусора в год. Сельчане на вид скромнее, они выкидывают всего лишь 226 килограммов в год.

На востоке и западе Вологодской области население будут обслуживать 2 разных компании. Для Западной зоны определён оператор – ООО «Чистый след», для Восточной – ООО «АкваЛайн».

Оплата компаниям тоже будет различаться. Тариф Восточной зоны для жителей городов составит не более 175 рублей с человека, для селян - 116 рублей с человека.

В Западной около 140 рублей 27 копеек на горожанина (всего 1 683 рубля в год) и примерно 94 рубля для жителя села.

Из этих цифр рассчитывается и ежемесячный платеж. Теперь вологжане будут платить 643 рубля 73 копейки за кубометр. Норматив для города составит 2,616 кубометра отходов на человека в год, в селе — 2, 105 кубометров. Фиксированная плата «за мусор» с 2019 года будет взыматься с зарегистрированных жильцов.

Таким образом, с января нового года за вывоз коммунальных отходов жители многоквартирных домов станут платить отдельно от тарифа на содержание жилья. А УК должны не забыть вычеркнуть эту статью из квитков.