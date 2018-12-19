В Вологде магазинный вор сломал продавщице нос

19 Дек. 12:04 2018-12-19T12:04:50+03:00

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Накануне вечером в магазине на улице Разина пострадала женщина. Причина ЧП – пристрастие одного из покупателей к алкоголю. Один из посетителей пожелал пронести мимо кассы несколько бутылок. Сотрудница супермаркета попыталась его остановить и потребовала выложить неоплаченный товар. Покупатель согласился оплатить коньяк и сказал, что бутылку пива купил в другой торговой точке. На помощь кассиру пришла еще одна продавщица. Она не побоялась и закрыла собой выход. 33-летний вологжанин разозлился и врезал дамам по лицу. Врачи диагностировали у них ушибы мягких тканей и отвезли в больницу с сотрясением головного мозга и переломом носа.

Бойцы Росгвардии задержали подозреваемого. Как рассказали в ведомстве, сейчас дебоширом занимается вологодская полиция.