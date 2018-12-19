В Вологде половина жителей вернулись в пострадавший от взрыва газа дом

19 Дек. 11:32 2018-12-19T11:36:31+03:00

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Первые результаты по обследованию пострадавшего от взрыва газа здания озвучили столичные эксперты. Несколько дней они исследовали целостность несущих конструкций и возможность проживания в доме. Решение – один из подъездов пригоден для проживания. Основное заключение будет официально направлено 21 декабря

Сегодня, 19 декабря, домой вернуться около 30 семей. Как прокомментировал работу спецслужб мэр города Сергей Воропанов, заселение идет по вертикали, подключение всех внутридомовых сетей (водоснабжение, газ) постепенное. Комиссия (ДГХ, УК, газовики, теплосети, водоканал, специалисты по вентиляции) проверяет квартиру в присутствии собственников и составляется акт.

Добавим, что больше всего пострадали 4 и 5 этажи первого подъезда пятиэтажки. Завтра, 20 декабря, должен быть закончен их демонтаж. Также до конца недели должен быть готов план безопасной организации работ и проектно-сметная документация на восстановление перекрытий и кирпичной кладки разобранных этажей.