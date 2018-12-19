В Вологде задержан вор-лоточник
Мужчина перепродавал хозяйственные товары
Парню из Рязани не хватало денегФото: Олег УКЛАДОВ
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Всякую мелочевку продавал в Вологде житель Рязани. Он разносил по подъездам, шампуни, мыло, чистящие и стиральные порошки. В одной из квартир ему открыл дверь 63-летний пенсионер. «Лоточник» прошел в спальню и увидел под подушкой у дедушки спрятанные деньги.
Когда хозяин отвлекся, гость незаметно забрал у пожилого человека всю пенсию и – убежал. Как разъяснили в УМВД по Вологодской области, установлена личность подозреваемого. Сейчас выясняется вопрос о его причастности к аналогичным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.