2018-12-19T10:54:58+03:00
Происшествия

В Вологде задержан вор-лоточник

Мужчина перепродавал хозяйственные товары
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Парню из Рязани не хватало денегПарню из Рязани не хватало денегФото: Олег УКЛАДОВ
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Всякую мелочевку продавал в Вологде житель Рязани. Он разносил по подъездам, шампуни, мыло, чистящие и стиральные порошки. В одной из квартир ему открыл дверь 63-летний пенсионер. «Лоточник» прошел в спальню и увидел под подушкой у дедушки спрятанные деньги.

Когда хозяин отвлекся, гость незаметно забрал у пожилого человека всю пенсию и – убежал. Как разъяснили в УМВД по Вологодской области, установлена личность подозреваемого. Сейчас выясняется вопрос о его причастности к аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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