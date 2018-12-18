2018-12-18T17:50:06+03:00
Происшествия

Похороны погибшей при взрыве газа женщины оплатит администрация Вологды

Двое из пострадавших лечатся в больнице, остальные ждут возвращения домой
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото со страницы Сергея ВоропановаФото со страницы Сергея ВоропановаФото: vk.com
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Материальную помощь пообещали городские власти пострадавшим от взрыва газа вологжанам. ЧП произошло 16 декабря в доме № 74 на улице Карла Маркса. Левый угол здания полностью разрушен, из дома эвакуировали хозяев всех 60-ти квартир. Спецслужбы города работают в режиме ЧС, а мэр Вологды Сергей Воропанов пообещал оказать пострадавшим материальную помощь: «Дал указание моему заместителю по социальным вопросам Вадиму Цепе оказать всю необходимую помощь семьям, чьи квартиры оказались полностью разрушены при взрыве. Город возьмет на себя затраты по организации похорон погибшей женщины. Кроме того, по поручению губернатора Олега Кувшинникова город оказывает помощь и поддержку всем пострадавшим. Мы предоставили места для проживания (гостиница, муниципальное жилье) тем, кто к нам обратился. У большей части жителей была возможность взять необходимые вещи из своих квартир. Исключение составляют разрушенные взрывом квартиры, находиться в которых опасно».

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