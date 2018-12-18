В Вологодской области поезд протаранил лесовоз

18 Дек. 17:26 2018-12-18T19:00:39+03:00

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В Вологодской области произошло ЧП: в Бабушкинском районе лесовоз столкнулся с поездом.

ДТП на переезде произошло 18 декабря около 9 часов утра.

Там, на 29 км автодороги Миньково-Княжево, дорога пересекается с ведомственной железной дорогой.

Монзенская ветка - самая длинная в мире ведомственная железнодорожная линия широкой колеи. Пассажирские поезда там не ходят. Но она продолжает быть транспортной артерией, главным образом, для вывоза леса.

По предварительной информации, лесовозом УРАЛ управлял мужчина 1968 года, который, вероятно, не ожидал встретиться с локомотивом.

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<img src="http://www.kp.ru/share/i/4/1618177/big.jpg" width="635" border="1" alt="пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области" title="УРАЛ вез обрезки пиломатериалов с лесопилки."/>

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УРАЛ вез обрезки пиломатериалов с лесопилки. <br />Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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По всей видимости, водитель при пересечении железнодорожного переезда не выполнил требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено» и, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, допустил столкновение с локомотивом.

Железнодорожной техникой управлял машинист 1994 года рождения.

От удара кабина УРАЛА полностью деформирована. Водитель получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в Бабушкинскую больницу.

Все обстоятельства происшествия уточняют сотрудники ГИБДД.

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- <br />Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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