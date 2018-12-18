2018-12-18T19:00:39+03:00
Происшествия

В Вологодской области поезд протаранил лесовоз

Водитель УРАЛа госпитализирован
Иван Чухнин
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодской области произошло ЧП: в Бабушкинском районе лесовоз столкнулся с поездом.

ДТП на переезде произошло 18 декабря около 9 часов утра.

Там, на 29 км автодороги Миньково-Княжево, дорога пересекается с ведомственной железной дорогой.

Монзенская ветка - самая длинная в мире ведомственная железнодорожная линия широкой колеи. Пассажирские поезда там не ходят. Но она продолжает быть транспортной артерией, главным образом, для вывоза леса.

По предварительной информации, лесовозом УРАЛ управлял мужчина 1968 года, который, вероятно, не ожидал встретиться с локомотивом.

<table style="clear: both" class="AImage img_center" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" align="center">

<tr>

<td bgcolor="#ffffff" align="center" >

<table width="1" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0">

<tr>

<td>

<img src="http://www.kp.ru/share/i/4/1618177/big.jpg" width="635" border="1" alt="пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области" title="УРАЛ вез обрезки пиломатериалов с лесопилки."/>

</td>

</tr>

<tr>

<td class="article-photo">

УРАЛ вез обрезки пиломатериалов с лесопилки. <br />Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

По всей видимости, водитель при пересечении железнодорожного переезда не выполнил требования дорожного знака «Движение без остановки запрещено» и, не убедившись в отсутствии приближающегося поезда, допустил столкновение с локомотивом.

Железнодорожной техникой управлял машинист 1994 года рождения.

От удара кабина УРАЛА полностью деформирована. Водитель получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в Бабушкинскую больницу.

Все обстоятельства происшествия уточняют сотрудники ГИБДД.

<table style="clear: both" class="AImage img_center" cellpadding="2" cellspacing="1" border="0" align="center">

<tr>

<td bgcolor="#ffffff" align="center" >

<table width="1" cellpadding="0" cellspacing="2" border="0">

<tr>

<td>

<img src="http://www.kp.ru/share/i/4/1618178/big.jpg" width="635" border="1" alt="пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области" title="-"/>

</td>

</tr>

<tr>

<td class="article-photo">

- <br />Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Похороны погибшей при взрыве газа женщины оплатит администрация Вологды
В Череповце поймали серийного интернет-мошенника
Псевдогазовики обманывали жителей Вологды
Ранее судимая череповчанка получила доступ к чужим деньгам
Олега Яшина уволили из ХК «Северстали»
Дачный дом вологжанки сравняли с землей судебные приставы
Лобовое столкновение под Великим Утюгом
Служебная собака Женейра помогла вернуться ребенку домой
В ДТП на обходе Вологды женщина устроила ДТП на встречке
Череповчанин отомстил соседу поджогом авто
В Череповце из клиники ушел инвалид с психическим расстройством
В Соколе прошли похороны утонувшего мальчика
Снегоход наехал на легковушку в центре Вологды
В управление соцзащиты Вологды пришел новый начальник
В Вологде возбуждено уголовное дело из-за ночного взрыва газа
На городской свалке Вологды нашли тело ребенка