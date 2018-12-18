2018-12-18T17:14:53+03:00
Происшествия

Псевдогазовики обманывали жителей Вологды

Их разоблачила женщина с улицы Воркутинской
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Предприимчивых товарищей доставили в ближайший отдел полицииПредприимчивых товарищей доставили в ближайший отдел полицииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После ночного взрыва газа в областном центре активизировались мошенники. Они обходили квартиры, предлагали заменить газовые краны и счетчики. Деньги она получали на руки, не предъявляя никаких документов.

Жительниц дома на улице Воркутинской заподозрила обман и отказала незнакомцам. После чего она позвонила в полицию и описала внешние приметы мошенников. Как пояснили корреспондентам «Комсомолки» в пресс-службе Росгвардии, бойцы проверили в указанном доме все подъезды и нашли похожих по описанию мужчин. При себе у них не было ни спецодежды, ни необходимых документов, ни инструмента для замены газового оборудования.

Более того, 54- и 57-летние мужчины не числились сотрудниками службы газа, и ремонт в 5-м микрорайоне не планировался.

Предприимчивых товарищей доставили в ближайший отдел полиции. Теперь они разбираются в обстоятельствах инцидента.

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