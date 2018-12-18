2018-12-18T17:21:32+03:00
Происшествия

В Череповце поймали серийного интернет-мошенника

Ему горозят суды и два года колонии
Иван Чухнин
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В Череповце задержали молодого человека, который выбрал стезю интернет-мошенника.

Как сообщает УМВД по Череповцу, в 2018 году череповчанин размещал объявления на сайтахв бесплатных объявлений о продаже запчастей для иномарок. Едва зачазчик проплачивал заказ, он переставал выходить на связь.

Потерпевшими оказались жители различных регионов РФ.

Купленные вещи заказчики не получали совсем, иногда они получали не то, что заказывали. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей.

Мошенником оказался череповчанин 1997 года рождения, ранее не судимый.

Против злоумышленника следователи 2-го отдела полиции УМВД по Череповцу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 «Мошенничество». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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