2018-12-18T16:31:05+03:00
Происшествия

Ранее судимая череповчанка получила доступ к чужим деньгам

Женщина нашла чужой гаджет
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
При потере телефона сразу же блокируйте счетаПри потере телефона сразу же блокируйте счетаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

5 тысяч рублей недосчиталась на банковской карте одна из клиенток. Банк подтвердил, что принудительного снятия денег не было, и девушка обратилась в полицию. Она рассказала, что потеряла накануне телефон, а потом заметила исчезновение значительной для нее суммы.

Проверив снятие, правоохранители установили, что операции по снятию средств совершены с утраченного гаджета, а позднее выяснился и похититель. Под подозрение попала 21-летняя местная жительница Череповца. В ходе беседы ранее судимая женщина призналась, что нашла сотовый телефон на улице и воспользовалась отсутствием пароля. Она несколько раз переводила деньги на другие счета, пользуясь онлайн банком.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Теперь молодой злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы, либо крупный штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Управление МВД по Вологодской области напоминает, что нужно сразу же блокировать счета, как только вы потеряли планшет или сотовый телефон, с подключенными к нему онлайн услугами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Похороны погибшей при взрыве газа женщины оплатит администрация Вологды
В Вологодской области поезд протаранил лесовоз
В Череповце поймали серийного интернет-мошенника
Псевдогазовики обманывали жителей Вологды
Олега Яшина уволили из ХК «Северстали»
Дачный дом вологжанки сравняли с землей судебные приставы
Лобовое столкновение под Великим Утюгом
Служебная собака Женейра помогла вернуться ребенку домой
В ДТП на обходе Вологды женщина устроила ДТП на встречке
Череповчанин отомстил соседу поджогом авто
В Череповце из клиники ушел инвалид с психическим расстройством
В Соколе прошли похороны утонувшего мальчика
Снегоход наехал на легковушку в центре Вологды
В управление соцзащиты Вологды пришел новый начальник
В Вологде возбуждено уголовное дело из-за ночного взрыва газа
На городской свалке Вологды нашли тело ребенка