Ранее судимая череповчанка получила доступ к чужим деньгам

18 Дек. 16:31 2018-12-18T16:31:05+03:00

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5 тысяч рублей недосчиталась на банковской карте одна из клиенток. Банк подтвердил, что принудительного снятия денег не было, и девушка обратилась в полицию. Она рассказала, что потеряла накануне телефон, а потом заметила исчезновение значительной для нее суммы.

Проверив снятие, правоохранители установили, что операции по снятию средств совершены с утраченного гаджета, а позднее выяснился и похититель. Под подозрение попала 21-летняя местная жительница Череповца. В ходе беседы ранее судимая женщина призналась, что нашла сотовый телефон на улице и воспользовалась отсутствием пароля. Она несколько раз переводила деньги на другие счета, пользуясь онлайн банком.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Теперь молодой злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы, либо крупный штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Управление МВД по Вологодской области напоминает, что нужно сразу же блокировать счета, как только вы потеряли планшет или сотовый телефон, с подключенными к нему онлайн услугами.