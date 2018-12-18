2018-12-18T14:12:40+03:00
Спорт

Олега Яшина уволили из ХК «Северстали»

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото с официальной страницы ХК "Северсталь"Фото с официальной страницы ХК "Северсталь"Фото: vk.com
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В череповецком хоккейном клубе продолжается «чистка» состава. ХК «Северсталь» расторгнул контракты с двумя бывшими фаворитами: защитником Максимом Веревкиным и нападающим Олегом Яшиным. Как рассказали в пресс-службе клуба, «Северсталь» благодарит Максима и Олега за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Также «желто-черные» объяснили, что контракты расторгнуты по соглашению сторон.

Напомним, что Олег играл за «сталеваров» с октября 2017 года. До этого он играл в КХЛ за «Атлант», «Локомотив», «Югру» и «Куньлунь Ред Стар». О том, куда после расторжения контракта перейдут череповецкие хоккеисты, на данный момент не сообщается.

Сейчас ХК «Северсталь» занимает 10 место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 39 матчах.

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