2018-12-18T13:28:32+03:00
Общество

Дачный дом вологжанки сравняли с землей судебные приставы

Они исполнили решение суда
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Грандиозные разборки между дачникамиГрандиозные разборки между дачникамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Хозяйка дачного участка не согласовала строительство дачного дома с соответствующими организациями и без разрешения возвела новое строение. При этом на женщину обиделись ее соседи: вода с новой крыши текла прямо на стену и древесина начала гнить. Соседская дача начла медленно подгнивать. Договориться садоводы-огородники так и не смогли, и подали на нарушительницу в суд.

Вологодский городской суд решил снести незаконное строение и передали постановление приставам. По исполнительному листу значилось, что новое задание нужно снести, а сама вологжанка должна еще заплатить 5 тысяч штрафа.

На днях принудительные меры были исполнены.

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