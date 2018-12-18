Лобовое столкновение под Великим Утюгом

18 Дек. 13:09 2018-12-18T13:53:35+03:00

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В Великостюгском районе произошло еще одно ДТП. Там произошло лобовое столкновение: УАЗ выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.

Как сообщает областное управление ГИБДД, ЧП случилось в Великоустюгском районе 17 декабря в 7:35 на 418 км автодороги Урень — Шарья — Никольск — Котлас.

29-летний водитель автомобиля УАЗ - 2206 совершал обгон. При этом он не рассчитал свои силы: выехав на встречку он врезался в Киа Пиканто, под управлением 30-летней женщины.

Также в результате аварии пострадали пассажиры автомобиля УАЗ - мужчины 32 и 46 лет, женщина-водитель. Обе машины получили серьезные повреждения.