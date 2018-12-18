2018-12-18T12:43:18+03:00
Происшествия

Служебная собака Женейра помогла вернуться ребенку домой

В составе следственно-оперативной группы работал инспектор-кинолог
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Она взяла след и нашла малышаОна взяла след и нашла малышаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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7-летний ребенок пропал в Череповце в начале декабря. Мама мальчика целый день искала сына, а вечером заявила о его исчезновении в полицию.

Найти первоклассника помогла служебная собака Женейра. Когда она вместе с ее коллегой инспектором-кинологом Антоном Котовым прибыла на место ЧП, овчарке показали на снегу протектор от обуви мальчика. Она взяла след и привела следственно-оперативную группу в один из дворов жилого дома. Малыш находился буквально в 700 метрах от родителей.

Как рассказали в УМВД по Вологодской области, обошлось без трагедий, ребенок был недалеко от дома. Сейчас мальчика передали родителям. Аналогичный случай произошел недавно и с 86-летней вологжанкой, которая страдала потерей памяти.

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