В ДТП на обходе Вологды женщина устроила ДТП на встречке

18 Дек. 12:40 2018-12-18T12:41:27+03:00

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На обходе Вологды женщина на японском кроссовере устроила лобовую аварию. За рулем 34-летняя женщина на "Митсубиси Аутлендер" выехала на встречную полосу.

Там двигался фургон с ярославскими номерами.

Как сообщили в областном Управлении МВД, ЧП случилось 18 декабря около 8:30 утра на 8-м километре.

За рулем грузовика "Пежо Боксер" находился 49-летний житель Ярославля.

В результате аварии женщина получила травму живота, а также у нее повредена кожа на руках.