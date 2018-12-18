2018-12-18T12:41:27+03:00
Происшествия

В ДТП на обходе Вологды женщина устроила ДТП на встречке

Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

На обходе Вологды женщина на японском кроссовере устроила лобовую аварию. За рулем 34-летняя женщина на "Митсубиси Аутлендер" выехала на встречную полосу.

Там двигался фургон с ярославскими номерами.

Как сообщили в областном Управлении МВД, ЧП случилось 18 декабря около 8:30 утра на 8-м километре.

За рулем грузовика "Пежо Боксер" находился 49-летний житель Ярославля.

В результате аварии женщина получила травму живота, а также у нее повредена кожа на руках.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Изменился график выплаты январской пенсии в Вологодской области
На вологодской трассе фура врезалась в трактор
Белый «Лексус» арестовали за долги у директора череповецкой фирмы
В Вологде пасынок поджог квартиру с отчимом
Двое мужчин сгорели из-за обогревателя в Шекснинском районе
17-летний подросток из Бабушкинского района попался на краже ружья
Проблемный долгострой Череповца пообещали сдать в следующем году
В Прилуках на автобусной остановке до смерти забили вологжанина
Череповчанин с тяжелыми травмами попал после драки в больницу
Школьник из Вологды обокрал родных одноклассника
Министр Владимир Колокольцев наградил вологодских полицейских за спасение подростка
В Череповце на Архангельской улице сгорела «Газель»
В Вологодской области утвердили предельные тарифы на вывоз мусора