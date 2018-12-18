В ДТП на обходе Вологды женщина устроила ДТП на встречке
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На обходе Вологды женщина на японском кроссовере устроила лобовую аварию. За рулем 34-летняя женщина на "Митсубиси Аутлендер" выехала на встречную полосу.
Там двигался фургон с ярославскими номерами.
Как сообщили в областном Управлении МВД, ЧП случилось 18 декабря около 8:30 утра на 8-м километре.
За рулем грузовика "Пежо Боксер" находился 49-летний житель Ярославля.
В результате аварии женщина получила травму живота, а также у нее повредена кожа на руках.