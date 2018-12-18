2018-12-18T10:48:48+03:00
Происшествия

Череповчанин отомстил соседу поджогом авто

Обоих подвели децибелы
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Фото из архиваФото из архиваФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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40-летний мужчина отомстил своему соседу поджогом автомобиля. ЧП произошло в октябре, когда один из череповчан вызвал полицию из-за громкой музыки. Если одного пострадавшего не устроили децибелы, то второй обиделся на посещение его правоохранителями. В суде потерпевший рассказал, что меломан очень громко включал музыку. В итоге обидчивый сосед облил машину растворителем и поджог.

Ущерб составил больше 200 тысяч рублей, 25 тысяч было злоумышленником возмещено.

По решению Череповецкого городского суда, поджигателю дали два года условно, также ему предстоит выплатить еще 175 тысяч рублей и судебные издержки.

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