В Череповце из клиники ушел инвалид с психическим расстройством

18 Дек. 10:15 2018-12-18T10:15:43+03:00

Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

Михаил охотно разговаривает с прохожими и пассажирами Фото: ВРОО ПСО "Ты не один"

Он любит кататься на автобусе, и очевидцы видели его вчера вечером в транспорте

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Молодой человек с психическим расстройством пропал в Череповце. Накануне, 17 декабря, он ушел из реабилитационного центра «Забота». В социальном заведении его видели около пяти часов дня, чуть позднее очевидцы видели его на автобусе № 8, а вечером на 31-м маршруте.

Как сообщает ВРОО ПСО «Ты не один», на днях Михаилу Карасёву исполнилось 28 лет. Молодой человек с детства имеет 2-ю группу инвалидности. Он может испугаться и убежать.

Приметы пропавшего: на вид 26-30 лет, рост 180 см, русые с залысинами волосы, карие глаза, квадратный подбородок. Говорит простыми предложениями.

Одет в вязаную серую шапку, чёрную куртку с капюшоном с рыжеватым мехом. Джинсы синие, трико чёрное, перчатки чёрные кожаные, свитер темно-синий с белыми полосками.

С собой взял телефон «Нокия» и оранжевый пакет "Северный градус".

Просьба ко всем, кто имеет какие-либо сведения о местонахождении Михаила, позвонить по номерам: (8202) 67-14-45, либо 102 - полиция.