В Соколе прошли похороны утонувшего мальчика

17 Дек. 17:25 2018-12-17T17:47:59+03:00

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Сегодня, 17 декабря, в последний путь проводили 8-летнего сокольчанина. 2 дня пропавшего Максима разыскивали по всему городку: проверяли подвалы, подъезды, трубы, обходили все опасные места. Всего поиском занимались порядка 250 человек: 140 добровольцев и более сотни – работники спецслужб: следователи, полиция, спасатели.

Руководитель поисково-спасательного отряда ЮК-СПАС Александр Громов вспоминал, что людей на помощь удалось собрать за полчаса. После созвонились с родителями, составили ориентировку, и разместили ее в вк. Родственники забили тревогу после 5 часов вечера, когда сын должен был прийти домой. Именно в это время с работы приходил отец, но в этот раз мальчику не удалось вернуться.

Поисковики надеялись, что ребенок маленький и должен быть где-то рядом. На улице холодно, поэтому искали сначала у родственников. К утру был прочесан весь город – ближайшие улицы, берега реки, парки, чердаки, подвалы, начали опрашивать сокольчан и проверять подъезды.

Мама заверяла, что сын послушный и далеко не уйдет. Тогда волонтеры и полиция вернулись к дому и обнаружили заброшенный водоем. Рядом с ветхим заборчиком обнаружили знакомые по фотографиям следы мальчика, сбитый снег, проломленный лед и начали откачивать воду. Когда нашли тело, то ребенка сразу отвезли на экспертизу в Вологду.

Мама Наташа поблагодарила в соцсетях всех, кто помогал семье: «Спасибо большое хочется сказать всем за поиски моего сынишки Максима. Столько было народу, есть у нас добрые люди которые бросились на помощь. Огромное спасибо нашей полиций особенно Дмитрию Некрасову Николаю Локтеву которые постоянно держали меня в курсе дел. Спасибо Вологодскому следственному комитету Елене Игоревне Смирновой. Моего сынульку нашли вы и не оставили меня в беде. Огромное вам спасибо всем и - волонтёрам. Вы люди с большой Буквы».

Прощание с мальчиком прошло сегодня в 11 часов утра в городе Сокол на улице Комсомольской, 9. Люди несколько километров несли гроб с телом ребенка на руках не смотря на холод.