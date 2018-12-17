Снегоход наехал на легковушку в центре Вологды

17 Дек. 15:29 2018-12-17T15:29:47+03:00

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Необычное ДТП произошло в Вологде. В пятницу, 14 декабря, около 21:15 снегоход врезался в легковушку прямо в центре города.

Как сообщает портал Город Во со ссылкой на городской отдел ГИБДД, четырехколесной техникой управлял 29-летний молодой человек. Мотовездеход CAN AM DS двигался по улице Мира со стороны Октябрьской в сторону улицы Чехова. Около дома № 40 по улице Мира вездеход неожиданно занесло, водитель не справился с управлением и выехал на встречку. Там двигался автомобиль "Фав Олей" под управлением 55-летней женщины. Столкновения избежать не удалось.

В результате аварии водитель вездехода получил ушибы. Вся автотехника получила повреждения.