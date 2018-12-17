В управление соцзащиты Вологды пришел новый начальник

17 Дек. 14:44 2018-12-17T14:44:30+03:00

Более 20 лет он проработал в органах прокуратуры

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Сегодня, 17 декабря, Дмитрий Торохов приступил к работе в должности руководителя Управления социальной защиты, опеки и попечительства города Вологды. Он сменил на посту Григория Полякова, который сразу подал в отставку после случая с избиением 6-летнего Степы в семье опекунов. Добавим, что 2,5 месяца, с 1 октября по 14 декабря, обязанности исполнял Игорь Умницын, который также написал заявление по собственному желанию.

Сейчас по фактам издевательств над детьми возбужден ряд уголовных дел. Последствия работы органов опеки находятся под пристальным вниманием центрального следственного комитета и губернатора области.

«Мы очень тщательно подбирали руководителя Управления социальной защиты, опеки и попечительства Вологды, ведь в последнее время этот социальный блок потребовал особого внимания и особенно тщательной проработки. На этом посту необходим человек не просто неравнодушный, эффективно выстраивающий работу, но и отлично знающий нормативную базу, возможности взаимодействия с различными категориями людей, умеющий оперативно принимать решения и отстаивать интересы жителей, в первую очередь детей. Экс-сотрудник прокуратуры с его огромным опытом, базой соответствующих знаний как нельзя лучше подходит на эту должность. Уверен, что Дмитрий Викторович выстроит эффективную систему работы Управления», - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Добавим, что Дмитрий Торохов проработал в органах прокуратуры более 20 лет.