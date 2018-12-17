2018-12-17T13:42:53+03:00
Происшествия

В Вологде возбуждено уголовное дело из-за ночного взрыва газа

В жилой пятиэтажке вырвало часть стены и умерла женщина
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Идет проверка, смогут ли жильцы вернуться домойИдет проверка, смогут ли жильцы вернуться домойФото: Ольга Кузнецова
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Ночной взрыв в вологодской пятиэтажке унес жизнь одной из вологжанок. Три верхних этажа здания разрушены, дальнейшее проживание в доме стоит под большим вопросом. Сейчас проверяется, насколько пострадала кладка стен и будет ли возможность всем эвакуированным жильцам вернуться домой. Пострадавших временно разместили в гостинице, школе, а у кого есть возможность, остановились у родственников.

Следственное управление по факту смерти «по неосторожности» из-за взрыва бытового газа возбудило уголовное дело. До обеда произведены обыски АО «Газпром газораспределение Вологда», ООО «Техногазсервис» и в управляющей компании, изъята документация о монтаже, эксплуатации и обслуживанию газового оборудования всего дома и - разрушенной взрывом квартиры.

Осмотр места происшествия проводится поэтапно, разбираются завалы, на улице Карла Маркса 74 А в режиме ЧС работают все городские спецслужбы. Специалисты, оснащенные мобильным диагностическим комплексом "Струна", продолжают исследование несущих конструкций здания. Более полно о ночном взрыве бытового газа корреспонденты «КП» рассказывали здесь.

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