В Вологде возбуждено уголовное дело из-за ночного взрыва газа

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-17T13:42:53+03:00

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Ночной взрыв в вологодской пятиэтажке унес жизнь одной из вологжанок. Три верхних этажа здания разрушены, дальнейшее проживание в доме стоит под большим вопросом. Сейчас проверяется, насколько пострадала кладка стен и будет ли возможность всем эвакуированным жильцам вернуться домой. Пострадавших временно разместили в гостинице, школе, а у кого есть возможность, остановились у родственников.

Следственное управление по факту смерти «по неосторожности» из-за взрыва бытового газа возбудило уголовное дело. До обеда произведены обыски АО «Газпром газораспределение Вологда», ООО «Техногазсервис» и в управляющей компании, изъята документация о монтаже, эксплуатации и обслуживанию газового оборудования всего дома и - разрушенной взрывом квартиры.

Осмотр места происшествия проводится поэтапно, разбираются завалы, на улице Карла Маркса 74 А в режиме ЧС работают все городские спецслужбы. Специалисты, оснащенные мобильным диагностическим комплексом "Струна", продолжают исследование несущих конструкций здания. Более полно о ночном взрыве бытового газа корреспонденты «КП» рассказывали здесь.