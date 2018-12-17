2018-12-17T12:57:34+03:00
Общество

На городской свалке Вологды нашли тело ребенка

Следователи выясняют, в каком районе Вологды произошло убийство
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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В какой из мусорных контейнеров областного центра бросили мертвого младенца?В какой из мусорных контейнеров областного центра бросили мертвого младенца?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Обстоятельства гибели младенца выясняют вологодские следователи. Как сообщили в областном следственном управлении СК РФ, рабочий свалки ТБО обнаружил тело ребенка и заявил о нем в полицию. 17 декабря место ЧП выехали следователи, они передали труп мальчика на экспертизу.

Сейчас выясняется вопрос, откуда привезли мусорный контейнер, как туда попало тело ребенка и в каком районе Вологды произошло убийство.

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