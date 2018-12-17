2018-12-17T11:01:15+03:00
Происшествия

Семья сгорела в пожаре под Вологдой

Место трагедии – поселок Грибково
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
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Огонь уничтожил мебель и внутреннюю отделку помещенияОгонь уничтожил мебель и внутреннюю отделку помещенияФото: ГУ МЧС по Вологодской области
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58-летний мужчина и его 55-летняя супруга погибли в выходные в доме №2 в поселке Грибково. Пожар вспыхнул в субботу в начале двенадцатого. В 11:20 сообщение пришло на пульт дежурного. Вся операция заняла около получаса. Как рассказали в ГУ МЧС области, пламя вспыхнуло в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Первой загорелась комната площадью 12 кв метров.

Возгорание тушили 6 спецмашин и 18 человек личного состава. Вся площадь закопчена, огонь уничтожил мебель и внутреннюю отделку помещения.

По предварительной версии, причина ЧП – неосторожное обращение с огнем при курении.

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