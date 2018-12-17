2018-12-17T10:17:27+03:00
Общество

29 катков откроют в Череповце для фигуристов и хоккеистов

Массовые катания на стадионе «Металлург» откроются 24 декабря
АНДРЕЗЕН МАРИЯ
Поделиться:
Череповчане могут расчехлить конькиЧереповчане могут расчехлить конькиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

26 хоккейных коробок, 2 катка и еще одна ледяная площадка готовы для череповецких школьников. Любители хоккея и фигурного катания могут отдыхать на площади Революции, на центральном катке на стадионе Металлургов и отдельный каток для начинающих фигуристов.

На прошлой неделе готовность льда проверили городские власти. Мэр Череповца Елена Авдеева рассказала, что коробку на Шекснинском проспекте построили на средства проекта «Народный бюджет - ТОС». Здесь установлены борта из стеклопластика и защитная сетка за воротами. Рядом с катками планируем установить скамейки, чтобы ребятам было где переодеться. Также она попросила бережно относиться к объектам: «Катков все больше, нужно и во дворах механизировать работу, чтобы не вручную заливать, да и обслуживать сложно».

Массовые катания на стадионе «Металлург» откроются 24 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24